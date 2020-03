SAS flyver til USA torsdag inden indrejseforbud træder i kraft

SAS har ni flyvninger til USA torsdag. Fredag træder amerikansk indrejseforbud for Schengen-borgere i kraft.

SAS vil torsdag flyve til USA som planlagt, inden et indrejseforbud træder i kraft fredag.

Det oplyser Kristoffer Meinert, der er pressechef hos SAS.

- Vi har ni flyvninger torsdag fra Skandinavien til USA, som vi regner med at flyve helt som normalt.

- Vi følger situationen løbende. Vi vil orientere alle passagerer, der bliver berørt af den her udmelding fra USA, siger han.

USA's præsident, Donald Trump, varslede onsdag, at rejser fra Europa til USA forbydes i 30 dage.

Forbuddet gælder for personer, der har været i et af de 26 lande i Schengen-området de sidste 14 dage før indrejse til USA. Tiltaget skal være med til at inddæmme coronavirusset.

Tiltaget træder i kraft fredag ved midnat lokal tid i USA. Hos Norwegian er meldingen også, at flyselskabet flyver torsdag.

- Som det er nu, flyver vi som normalt. Vi er selvfølgelig klar over restriktionerne, som er kommet fra USA, men vi må vende tilbage med mere information senere i dag (torsdag, red.), skriver pressekontakt Astrid Mannion-Gibson i en mail til nyhedsbureauet NTB.

De 26 Schengen-lande er Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

/ritzau/