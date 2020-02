SAS forventer coronatab for 140 millioner kroner

Aflysninger af fly til og fra Kina koster SAS indtægter. Underskud på driften i seneste kvartal.

SAS forventer, at aflysninger af fly til og fra Kina i februar og marts kommer til at betyde tabt omsætning for 140 millioner kroner.

Det skriver SAS i en meddelelse til sit kvartalsregnskab.

- De økonomiske udsigter forbliver usikre, og udbruddet af Covid-19 føjer yderligere bekymring til en økonomisk opbremsning i nøgleøkonomier, som kan påvirke vores kunders efterspørgsel negativt, skriver SAS.

SAS noterer, at selskabets flyvninger til Kina ikke udgør en stor del af forretningen. I alt har SAS's ruter til Shanghai og Beijing 250.000 passagerer årligt.

- Tabet i omsætning fra suspenderingen af flyvninger i februar og marts forventes at løbe op i omkring 200 millioner svenske kroner (svarende til 140 millioner danske kroner), skriver SAS.

Trods regningen fra de aflyste Kina-flyvninger fastholder SAS sine forventninger til hele regnskabsåret.

- Så længe Covid-19-udbruddet er begrænset i omfang, og aflysningerne af fly er isoleret til vintersæsonen, burde det kun have en marginal påvirkning på indtjeningen, skriver SAS.

SAS opererer med et såkaldt skævt regnskabsår og har onsdag fremlagt regnskab for det første kvartal.

Det løber fra og med november til og med januar. Det er ikke en højsæson for et luftfartsselskab.

Her har SAS haft en voksende omsætning, og topchef Rickard Gustafsson glæder sig i sin kommentar til regnskabet over en "styrket position" i Skandinavien.

Det betyder, at omsætningen i perioden voksede fra 6,6 milliarder kroner til 6,8 milliarder kroner. Det er ifølge SAS resultatet af 100.000 flere kunder end i de samme måneder i 2018 og 2019.

SAS har dog ikke kunnet veksle det voksende billetsalg til et større overskud. Tværtimod.

Underskuddet på driften lød på lidt over en halv milliard danske kroner i første kvartal, hvilket er 200 millioner kroner mere end samme periode sidste år.

/ritzau/