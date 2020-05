SAS genåbner snart ruten mellem Aarhus og København

Fra 2. juni kan SAS' passagerer igen flyve mellem Aarhus og København to gange om dagen.

SAS genåbner fra tirsdag 2. juni ruten mellem Aarhus og København.

Det oplyser det skandinaviske luftfartsselskab i en pressemeddelelse.

Ruten mellem Aarhus og København har været lukket siden 27. marts på grund af coronakrisen. Ruten bliver genåbnet med to daglige afgange.

- Vi ser, at der med genåbningen af Danmark er et stigende behov for indenrigsrejser, og det vil vi naturligvis gerne imødekomme, siger Simon Pauck Hansen, koncerndirektør i SAS Danmark, i pressemeddelelsen.

Samtidig vil SAS øge kapaciteten mellem Aalborg og København, hvor SAS har fløjet siden 20. april. Dermed skrues der op til tre daglige afgange fra to.

Ifølge SAS vil selskabet i takt med genåbningen af det danske samfund åbne for ruter, hvor der forventes at være øget efterspørgsel.

- Vi er glade for på denne måde at kunne være med til at understøtte genåbningen af vores samfund, siger Simon Pauck Hansen.

Inden coronakrisen fløj SAS til 100 forskellige destinationer ud af København. På nuværende tidspunkt flyves der fire. Det drejer sig som Aalborg, Aarhus, Oslo og Stockholm.

/ritzau/