SAS: Hjemsendelse kan blive konsekvens hvis strejke fortsætter

1000 norske kabineansatte fritstilles midlertidigt grundet pilotstrejke. Det er uvist, om det sker i Danmark.

Det er uvist, hvorvidt de danske ansatte hos luftfartsselskabet SAS fritstilles midlertidigt, efter at 1000 norske SAS-kabineansatte er sendt hjem.

Men det kan komme på tale, oplyser Mariam Skovfoged, der er kommunikationschef i SAS i Danmark.

- Lige nu gør vi alt for at undgå at sende vores ansatte hjem fra SAS Ground Handling, men fortsætter pilotstrejkerne, kan hjemsendelse dog også blive en konsekvens i Danmark, siger hun.

Det vides ikke, hvem af de ansatte hjemsendelsen kan ramme i Danmark.

Hos kabineforeningen er man ikke orienteret om, at en hjemsendelse kan ramme de danske kabineansatte.

- Så vidt jeg er orienteret er det ikke muligt at fritstille de kabineansatte i Danmark, siger formanden for kabineforeningen CAU, Christa Ceré.

Ifølge formanden sidder de danske kabineansatte i stedet som tilkaldevagt derhjemme og skal kunne møde ind på 80 minutter i lufthavnen.

- Desuden har vi en del, der er behjælpelige i lufthavnen, og som hjælper til i transit- og afgangshallen, siger Christa Ceré.

Der er få afgange med SAS, der bliver prioriteret.

- Til mit kendskab forsøger SAS at prioritere charter-afgangene.

- De kabineansatte tager situationen med oprejst pande, og der er ingen sure miner over at gå på arbejde, siger Christa Ceré.

Piloterne i SAS har strejket siden fredag, da SAS-piloterne i Danmark, Sverige og Norge ikke kunne blive enige med ledelsen om nye overenskomster. Striden handler om arbejdstid og løn.

Det er ikke lykkedes parterne at gå sammen om nye forhandlinger, siden strejken brød ud i sidste uge.

Onsdag vil strejken have ført over 3300 aflysninger med sig, hvilket samlet vil have berørt 327.000 passagerer.

SAS-direktør Rickard Gustafson beklager over for de mange passagerer, som bliver påvirket af strejken.

- Jeg er dybt bekymret over, at pilotstrejken ikke er blevet løst, og at det fortsat påvirker vores kunder.

/ritzau/