SAS klipper omstridt reklamevideo om

Luftfartsselskabet fortsætter kampagne, selv om budskab i kritiseret reklamevideo er blevet "misforstået".

SAS har onsdag mødt kritik for en reklamevideo, der sætter spørgsmålstegn ved, hvad der egentlig stammer fra Skandinavien.

Flyselskabet trak efterfølgende videoen tilbage, men vil nu udgive en "kortere og klarere" udgave af videoen. Det oplyser SAS i en pressemeddelelse.

Dermed fortsætter SAS kampagnen, selv om videoens budskab ifølge selskabet er blevet "misforstået".

- Vi fortsætter nu den planlagte kampagne. Og vi håber, at den fremhæver kernebudskabet om, at rejser gør os rigere, skriver SAS i pressemeddelelsen.

Flyselskabet oplyste tidligere onsdag, at det mente, at det har været udsat for et koordineret angreb på sociale medier. Og det er fortsat selskabets opfattelse.

- Mønsteret blandt kommentarerne og antallet af reaktioner på SAS' sociale medier indikerer, at kampagnen var udsat for et angreb.

- Vi kan ikke acceptere at blive en platform for værdier, vi ikke deler, skriver SAS.

Videoen nåede på Facebook at blive set flere end 550.000 gange, inden den blev fjernet.

I den omstridte video fremføres det, at intet stammer fra Skandinavien, men i stedet er hentet fra udlandet.

Videoen punkterer forestillingen om en lang række ting, man ellers kunne forbinde med Danmark, Norge og Sverige.

Det gælder blandt andet, at demokratiet er fra Grækenland, rugbrød er tyrkisk, vindmøller er fra Persien, cykeltraditionen er lånt fra Tyskland, og lakrids er fra Kina.

SAS-videoen viser, at man bliver inspireret af at rejse ud i verden, og at man tager det med hjem, som man godt kan lide.

/ritzau/