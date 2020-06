SAS og Norwegian skylder kunder milliarder for aflyste rejser

Rejser, der var planlagt i april og maj, men blev aflyst, vil blive refunderet i efteråret ifølge norsk medie.

Luftfartsselskaberne SAS og Norwegian skylder sine kunder over hele verden op mod syv milliarder kroner for rejser, der ikke kan gennemføres grundet coronaviruspandemien.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Aflyste rejser i marts bliver refunderet i juni, mens planlagte rejser i april og maj, vil blive refunderet til efteråret, skriver det norske medie Bergens Tidende (BT).

SAS har solgt rejser for omkring 4,6 milliarder kroner, der ikke bliver til noget, mens tallet for Norwegian vurderes at være mellem 1,5 og 2,5 milliarder kroner, skriver NTB.

Selv om SAS skylder sine kunder mere, end virksomheden har på kontoen, forsikrer pressechef John Eckhoff om, at kunderne vil modtage en refusion, "hvis de ønsker det".

Han påpeger, at SAS i Sverige og Danmark har fået et statsligt bidrag på mere end to milliarder kroner, og at de arbejder på at skaffe flere penge.

Presseansvarlig hos Norwegian Andreas Hjørnholm skriver i en mail til BT, at luftfartsselskabet ikke ønsker at oplyse det præcise beløb, for hvad virksomheden skylder sine kunder.

Han ønsker ligeledes ikke at kommentere det estimerede beløb på mellem 1,5 og 2,5 milliarder kroner.

Hjørnholm beklager den lange ventetid på refusioner. Han forsikrer, at dem, der ønsker refusion "og har ret til det, får den", skriver BT.

SAS og Norwegian skylder alene norske kunder tre milliarder norske kroner - svarende til godt to milliarder kroner - ifølge BT. Det fremgår ikke, hvor mange penge selskaberne skylder danske kunder.

