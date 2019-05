SAS og piloter skal mødes hos norsk forligsmand

SAS' piloter har strejket i seks dage. Onsdag skal forligsmand mægle mellem parterne.

Parterne i SAS-konflikten mødes onsdag klokken 11, bekræfter den norske forligsmand over for nyhedsbureauet NTB.

SAS' piloter i Skandinavien har strejket siden fredag, hvor forhandlinger om nye overenskomster brød sammen. Siden har parterne ikke forhandlet.

Onsdag vil strejken have ført over 3300 aflysninger med sig, hvilket samlet vil have berørt 327.000 passagerer.

/ritzau/