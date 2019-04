SAS' piloter varsler konflikt fra 26. april

Piloter i Sverige, Norge og Danmark kan ikke blive enige med SAS og varsler konflikt fra 26. april.

Forhandlinger mellem flyselskabet SAS og dets piloter er tirsdag brudt sammen. Det har fået piloterne til at varsle konflikt fra 26. april, oplyser de i en pressemeddelelse.

De fire forskellige forbund, der repræsenterer piloterne i Danmark, Norge og Sverige, har forhandlet samlet i SAS Pilot Group. 95 procent af SAS' nordiske piloter er organiseret i SAS Pilot Group.

Tidligere har SAS Pilot Group og SAS meldt om brud på forhandlingerne i Sverige og Norge, inden de sidste forhandlinger har fundet sted i Danmark.

Her er det heller ikke lykkes at finde en løsning, hvorfor der er varslet konflikt.

Ifølge piloterne er der blandt andet tale om uenigheder i forhold til arbejdstider. Det forklarer formanden i Dansk Pilotforening, René Arpe.

- Majoriteten af piloterne i SAS har ingen kontrol over, hvornår og hvor længe de skal arbejde, siger han.

- Det eneste piloterne ofte ved om sin arbejdstid for næste måned er, at de kun har fri én weekend. I værste fald risikerer de at skulle arbejde syv weekender i træk. Dette er uholdbart.

Piloterne nævner også videreførelsen af nogle samarbejdsaftaler om karriereudvikling, anciennitetssystemer og produktion. Her har SAS ifølge piloterne ikke ønsket at videreføre aftalerne.

Derudover kræver piloterne et løft i lønnen.

- Piloterne i SAS har i flere år bidraget til SAS’ rentabilitet. Tidligere ville SAS altid sammenligne os med andre flyselskaber, siger René Arpe.

- Når lønninger og arbejdstidsordninger nu er dårligere end andre seriøse flyselskaber, vi kan sammenligne os med, afviser SAS at diskutere markedsløn for piloter.

De to parter skal nu gennem mægling forsøge at finde hinanden. Hvis det ikke lykkes, vil den varslede konflikt bryde ud.

/ritzau/