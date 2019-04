SAS' pilotstrid passerer midnat uden nyt om truende strejke

Ved midnat natten til fredag var der deadline for at nå aftale mellem SAS og selskabets piloter i Norden.

Deadline for at nå en aftale mellem SAS og luftfartsselskabets piloter i Danmark, Norge og Sverige blev nået ved midnat natten til fredag.

Tidligere på aftenen brød forhandlingerne for de svenske piloter sammen i Stockholm.

Men et kvarter efter deadline er der stadig ikke kommet nyt fra forhandlingerne i København. Der er intet om, hvorvidt den varslede strejke bliver en realitet, men heller ikke om at parterne er nået til enighed, eller at uret skulle være sat midlertidigt i stå.

Det er derfor uvist, hvad der sker for de piloter, som har varslet strejke. Striden mellem parterne går på uenigheder om løn og vagtplaner.

To timer inden deadline blev det meldt ud, at de svenske SAS-piloter afviste det forslag, der blev lagt på bordet for dem. Arbejdsgiversiden opfordrede dog piloterne til at fortsætte forhandlingerne indtil den endelige frist ved midnat.

SAS har aflyst 205 afgange i hele Skandinavien fredag indtil middag. Det skyldes, at virksomheden vil forhindre, at passagerer tager ud i lufthavnen til fly, som ikke kan lette på grund af strejke fra piloterne.

/ritzau/