SAS lukker de fleste ruter og sender 10.000 ansatte hjem

SAS indstiller mandag de fleste flyvninger grundet coronavirusset, som har ramt billetbestillingerne hårdt.

SAS sender op til 10.000 ansatte hjem midlertidigt.

SAS vil mandag indstille størstedelen af sine flyvninger, og derfor ser flyselskabet sig nødsaget til at sende de fleste ansatte hjem. Det oplyser flyselskabet søndag.

Hjemsendelsen svarer til omkring 90 procent af den samlede arbejdsstyrke i flyselskabet. I Danmark berører det op mod 4000 ansatte.

- Det er en alvorlig dag i SAS. Vi ser ind i et marked, der mere eller mindre er væk. Der er ikke nogen international luftfart, når vi kigger et par dage frem, siger Simon Pauck-Hansen, der er koncerndirektør i SAS Danmark.

- Derfor er vi nødt til at sætte skrappe tiltag i værk, siger han.

SAS er de seneste dage blevet alvorligt stækket på sin hjemmebane i Skandinavien, hvor flyruterne ud i Europa og resten af verden udgår fra.

Danmark har delvist lukket sine grænser for udlændinge, og Norge vil mandag gøre det samme.

Samtidig opfordrer de to lande til at undgå alle unødvendige rejser ud. Det er også anbefalingen i Sverige, som indtil videre har holdt sine grænser åbne.

SAS vil fortsætte med et mindre antal flyvninger i de kommende dage. Det er blandt andet for at få rejsende hjem fra destinationer i udlandet. Samtidig vil nogle indenrigsflyvninger i Skandinavien fortsætte.

Selv om SAS sender langt størstedelen af sine ansatte hjem, ser Simon Pauck-Hansen gode perspektiver for at undgå en fyringsrunde.

- Der er gode udsigter for, at vores medarbejdere kan beholde deres job. Vi tror på, at vi lægger en plan, der gør, at vi kommer gennem krisen, siger han.

I Norge har virksomheder muligheder for at sende ansatte hjem uden løn, som staten til gengæld går ind og dækker.

Søndag har den danske regering og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale om lønkompensation, der skal hjælpe virksomheder, som er hårdt ramt af coronavirussets medfølgende konsekvenser.

Virksomheder får i en periode på tre måneder mulighed for at sende ansatte hjem og få dækket 75-90 procent af lønnen op til 26.000 kroner om måneden.

SAS roser tiltaget, som er en "stort hjælp" i den nuværende situation".

For en del af selskabets ansatte vil kompensationen ikke dække hele lønnen. SAS vil nu i dialog med de ansattes fagforeninger for at finde løsninger for hjemsendelserne.

SAS havde ved udgangen af januar 4,5 milliarder kroner i kassen, og Simon Pauck-Hansen understreger, at SAS godt kan klare den nuværende situation i et stykke tid.

Flyselskabet ser behov for flere politiske tiltag til at hjælpe branchen, og Simon Pauck-Hansen nævner statsgaranterede lån som en mulighed.

- Det er for at sikre, at der er tillid til virksomheden, så vi har noget at trække på, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er ikke, fordi vi nødvendigvis skal bruge det, siger han.

Den svenske og dansk stat er de største aktionærer i SAS og ejer tilsammen knap en tredjedel af flyselskabet.

