SAS siger farvel til 560 piloter i Skandinavien

SAS annoncerede i april afskedigelserne af omkring 5000 ansatte. 560 af dem bliver piloter, skriver SVT.

SAS siger farvel til 560 piloter i Danmark, Sverige og Norge. Det skriver SVT.

Afskedigelserne er en del af den spareplan, der blev annonceret i april som en konsekvens af coronakrisen.

Her fortalte SAS, at der skulle afskediges 5000 - heraf 1700 i Danmark.

Det er knap halvdelen af de fuldtidsansatte. Da krisen brød ud, var der 11.000 fuldtidsansatte i SAS.

Tidligere har TV2 Lorry kunnet fortælle, at SAS har lagt op til at opsige 600 af de danske kabineansatte.

Det er knap halvdelen af de ansatte.

Det skete, efter at SAS i starten af juni takkede nej til at fortsætte den lønkompensation, den har fået af den danske stat under nedlukningen af samfundet.

I stedet påbegyndtes forhandlinger om afskedigelsen af de 1700 danske ansatte.

I en mail til de ansatte lovede SAS, at de danske ansatte senest 30. juni - altså om få dage - ville have en afklaring.

Udbruddet af coronavirus har ramt luftfartsbranchen hårdt.

Rejserestriktioner og grænselukninger har betydet, at flyene har måttet holde stille på jorden.

Det har betydet store tab for verdens flyselskaber.

Det norske nyhedsbureau NTB har tidligere kunnet fortælle, at SAS har solgt rejser for omkring 4,6 milliarder kroner, der er eller ventes at blive aflyst.

I midten af juni kunne flyselskabet så fortælle, at der er behov for tæt på ni milliarder kroner til kassen.

Det har den danske og svenske stat, der ejer henholdsvis 14,2 og 14,8 procent af flyselskabet, indvilget i at hjælpe med til.

Andre investorer skal dog også spæde til.

SAS' fly er stille og roligt på vej på vingerne igen. Fra starten af juni er der åbnet flere ruter, og der åbnes endnu flere i juli.

Her bliver det muligt at kunne flyve med flyselskabet fra København til blandt andet flere steder i Italien - for eksempel Venedig og Pisa.

