SAS skylder kunder 650 millioner kroner for aflyste rejser

Corona har betydet aflysninger af fly, og mange kunder skal have penge tilbage. SAS skylder fortsat millioner.

Mange flypassagerer har fået aflyst rejser på grund af corona, og det har givet flyselskaber et kolossalt arbejde med at refundere pengene.

Ved indgangen til december manglede SAS stadig at tilbagebetale omkring 650 millioner kroner til passagerne.

Det fremgår af flyselskabets årsregnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Flyselskabets topchef, Rickard Gustafson, glæder sig over, at SAS er blevet hurtigere til at tilbagebetale pengene for de aflyste rejser.

Det skyldes blandt andet, at robotter har hjulpet med efterslæbet.

- I kvartalet tilbagebetalte vi en milliard svenske kroner for aflyste fly, hvilket er en stigning på mere end 50 procent sammenlignet med kvartalet før.

- Men vi vil ikke slappe af, før alle retmæssige krav er blevet ordnet, siger han i en kommentar.

/ritzau/