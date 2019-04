SAS-strejke aflyser 673 afgange: 72.000 passagerer ramt

SAS' piloter i Danmark, Sverige og Norge strejker efter sammenbrudte overenskomstforhandlinger.

En strejke blandt SAS' piloter betyder, at 673 flyvninger bliver aflyst fredag, hvilket påvirker 72.000 passagerer. Det oplyser SAS i en meddelelse.

Piloterne strejker, fordi de ikke er nået til enighed med SAS om en ny overenskomst. Striden handler om arbejdstid og løn.

- Det er dybt beklageligt, at piloternes strejke vil påvirke vores passagerer negativt, siger Karin Nyman, der er kommunikationsdirektør hos SAS, i en pressemeddelelse.

- SAS er parat til at fortsætte med at forhandle, men hvis kravene (fra piloterne, red.) skulle opfyldes, ville det have meget negative konsekvenser for virksomheden, siger hun.

Omkring 30 procent af SAS' flyvninger er ikke ramt af strejken. Det skyldes, at de bliver varetaget af samarbejdspartnere og underleverandører. Ambulanceflyvninger er heller ikke påvirket.

SAS opfordrer sine kunder til at tjekke selskabets hjemmeside for se, hvorvidt deres afgang er påvirket af strejken.

Det er samlet 1409 piloter, som strejker, efter at forhandlinger med piloter i Norge, Danmark og Sverige er brudt sammen torsdag aften og natten til fredag.

Striden går især på, at piloterne ønsker mere forudsigelighed. Det gælder, i forhold til hvornår de skal arbejde og har fri.

Ifølge Dansk Pilotforening kan man i værste fald risikerer at arbejde syv weekender på stribe.

- Strejken kunne have været undgået, hvis SAS havde vist en reel vilje til at komme os i møde, siger René Arpe, formand for Dansk Pilotforening, i en pressemeddelelse.

- I stedet møder vi en SAS-ledelse, som mener, at deres medarbejdere skal acceptere forringede arbejdsvilkår, uforudsigelig arbejdstid og utryghed om sit eget job.

- Desværre ser vi ingen anden mulighed end at bruge de kampmidler, vi har til rådighed, siger René Arpe.

/ritzau/