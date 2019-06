SAS-strejke og konkurser gør ondt på Københavns Lufthavn

To konkurser, en pilotstrejke og en flytype, der har flyveforbud, tynder ud i trafikken i Københavns Lufthavn.

Strejken i slutningen af april og begyndelsen af maj blandt SAS's piloter kostede Københavns Lufthavn omkring 175.000 rejsende. Det står klart, efter at lufthavnen har fremlagt sine tal for trafikken i maj.

Her var der 90.000 færre SAS-rejsende end maj sidste år. Sammenlagt med de 85.000 færre SAS-rejsende i april, betyder det, at lufthavnens trafiktal for de to måneder savner 175.000 SAS-passagerer.

I maj havde Københavns Lufthavn 3,6 procent færre rejsende end samme måned sidste år. Det svarer til mere end de manglende SAS-passagerer.

Lufthavnen selv peger på, at det ikke kun er SAS, der har problemer.

I forhold til sidste år er der forsvundet to selskaber fra lufthavnens afgangsliste. Både Primera Air og Wow Air er gået konkurs sidste år. De to selskaber stod for 43.000 rejsende i maj sidste år.

Derudover peger Københavns Lufthavn også på ændringer hos Norwegian som en del af årsagen.

Norwegian har ændret planer, efter at flytypen 737 MAX har fået flyveforbud, fordi fly af den type har været involveret i to ulykker med en række fællestræk.

Dermed har Norwegian mistet 18 fly fra flåden, og ændringen i trafik har betydet et fald i Norwegian-passagerer til og fra Københavns Lufthavn på syv procent.

Problemerne til trods forventer direktør i Københavns Lufthavn Thomas Woldbye dog en travl sommer.

I en pressemeddelelse siger han, at fredag ser ud til at blive årets hidtil travleste dag med 108.500 rejsende.

- Vores prognoser siger, at vi fra i dag (fredag, red.) og frem til august vil have hele 31 dage med flere end 100.000 rejsende igennem lufthavnen, siger han.

/ritzau/