SAS får milliardunderskud i coronaramt sommerperiode

SAS' omsætning er i perioden fra maj til juli faldet med 81 procent i forhold til samme periode sidste år.

De seneste måneder har coronaudbruddet givet SAS markant færre passagerer at flyve med.

Det har fra maj til juli været med til at koste det skandinaviske luftfartsselskab et underskud på 1,7 milliarder kroner efter skat.

Det fremgår af SAS' seneste regnskab. Regnskabet dækker over den periode, som SAS selv definerer som sit tredje kvartal.

Det milliardstore underskud i luftfartsselskabet skyldes især, at omsætningen i kvartalet er faldet med 81 procent i forhold til samme periode sidste år.

Samlet har SAS i tredje kvartal omsat for 1,8 milliarder kroner.

Den lavere omsætning hænger både sammen med rejserestriktioner som følge af coronapandemien samt en fortsat svækket efterspørgsel på flyrejser.

- Coronavirusset og rejserestriktioner har ført til et kollaps i efterspørgslen for flyrejser.

- Som en konsekvens af det er antallet af rejsende passagerer hos SAS faldet med 86 procent, mens den samlede omsætning er faldet med 81 procent i kvartalet, skriver selskabet i regnskabet.

SAS ser dog også lys for enden af tunnelen. Allerede i selskabets fjerde kvartal, det vil sige fra august til oktober, ventes aktiviteten at stige yderligere.

Først i 2022 venter SAS, at efterspørgslen vil nå et mere normalt niveau.

Den foreløbigt lavere efterspørgsel som følge af coronaudbruddet har presset SAS' økonomi hårdt.

Selskabet har derfor varslet, at næsten 5000 ud af i alt omkring 11.000 fuldtidsstillinger skal skæres fra.

Indtil videre har SAS skåret 4000 stillinger fra, fremgår det af regnskabet.

Ud over de mange afskedigelser har SAS også sat en stor redningsplan i værk for at undgå en konkurs.

I juni gav den danske og svenske regering tilsagn om at tage del i redningsplanen. Den indeholder blandt andet en kapitalindsprøjtning på flere milliarder.

SAS afventer nu i september at få godkendt redningsplanen af sine kreditorer, der som led i planen skal give afkald på en del af deres tilgodehavender.

/ritzau/