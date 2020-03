SAS takker for statshjælp - Norwegian vil have det samme

Den danske og svenske stat har givet garanti og løfte om hjælp til SAS. Norwegian i Norge savner samme hjælp.

Luftfartselskabet SAS' topchef, Rickard Gustafson, er begejstret og takker den danske og svenske regering for en garanti på tre milliarder svenske kroner og et løfte om, at de vil gøre, "hvad end der er nødvendigt for, at SAS kommer igennem krisen", der er skabt af spredningen af coronavirus.

- Vi oplever en situation med lukkede grænser, som ingen af os kunne forestille sig. Det gør, at vi ser en situation, hvor vi næsten ikke har nogen indtægter overhovedet, siger Rickard Gustafson tirsdag aften.

- De har markeret tydeligt, at de forstår alvoren. Og at de synes, at flytrafikken er vigtig.

- Det er virkelig positivt. Og det skal de have en stor tak for.

I flere lande er der indført vidtrækkende restriktioner eller direkte forbud mod at rejse ind og ud med fly.

Derfor er det ikke kun SAS, der savner sine indtægter. I Norge håber lavprisselskabet Norwegian på hjælp - ikke kun fra den norske stat - men også fra den danske og svenske regering.

Det siger koncernschef Jacob Schram i en pressemeddelelse tirsdag aften.

- Nu er svenske og danske myndigheder kommet med en betydelig redningspakke til det svenske flyselskab SAS i form af likviditet, der gør det meget lettere for Norwegians største konkurrent at komme igennem denne krise, siger han.

- Norwegian er et flyselskab, der på samme måde som SAS har brug for hjælp fra myndighederne for at kunne sikre tusindvis af arbejdspladser, infrastruktur og værdiskabelse.

- I Danmark alene har vi næsten 1000 kolleger, der beflyver de mere end 60 ruter ud af lufthavne i hele Danmark.

I fredags slog Jacob Schram alarm over for den norske regering i det norske erhvervsmedie E24. Her lagde han ikke fingrene imellem, at Norwegian skal bruge hjælp.

- Hovedudfordringen for os er tilførelse af likviditet (penge, red.) i den akutte fase, som vi er nu, sagde han fredag.

- Vi snakker ikke om måneder, men uger.

Siden har det norske nyhedsbureau NTB skrevet, at flere partier i Norge vil have regeringen til at sikre Norwegians overlevelse.

/ritzau/