Schweiz undersøger Danske Banks hvidvasksag

Flere myndigheder kigger på Danske Banks hvidvasksag. Mistænkelige milliardbeløb er flyttet gennem banken.

Det schweiziske finanstilsyn har startet en efterforskning af Danske Banks hvidvasksag.

Undersøgelsen er rettet mod schweiziske banker. Det skriver finansmediet Bloomberg News.

Mistænkelige overførsler på omkring 90 milliarder kroner er under luppen.

- Vi kigger på det, og hvordan schweiziske institutioner er involveret i sagen om Danske Bank, og hvordan hvidvaskreglerne blev håndteret, skriver tilsynet i en mail.

I forvejen er flere myndigheder ved at efterforske sagen. Det gælder i Danmark, Estland og Storbritannien.

Derudover følger flere andre lande sagen tæt. Det er blandt andet myndigheder i USA.

Sagen om hvidvask i Danske Bank udspringer fra bankens estiske filial, der blev købt i 2007.

Banken offentliggjorde i sidste uge sin egen undersøgelse af sagen, og den viste, at Schweiz har modtaget den fjerdestørste andel af de mistænkelige overførsler efter Estland, Letland og Kina.

Samlet strømmede der i årene 2007 til 2015 omkring 1500 milliarder kroner gennem filialen i Estland fra udenlandske kunder.

Kunderne var registreret fra alt fra Rusland til De Britiske Jomfruøer.

Det er ikke kommet frem, hvor stor en del af beløbet der var mistænkeligt, men ifølge Danske Bank er det formentlig en meget stor del.

Danske Bank blev advaret om problemer i filialen mange gange fra både myndigheder og ansatte.

Den første advarsel kom allerede i forbindelse med købet af filialen i 2007, men også i 2009, 2010, 2013, 2014 og 2015 blev banken advaret.

Først i 2015 lukkede Danske Bank filialen i Estland for udenlandske kunder.

Danske Bank har erkendt, at den var for dårlig og for længe om at sætte en stopper for de mistænkelige overførsler.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen har desuden bebudet, at han stopper som en konsekvens af sagen.

/ritzau/