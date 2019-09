Serieinvestor Peter Warnøe politianmeldt for aktionærlån

Erhvervsstyrelsen har politianmeldt Peter Warnøe for ulovlige aktionærlån.

30. august i år blev serieinvestor Peter Warnøe politianmeldt af Erhvervsstyrelsen for at have taget ulovlige aktionærlån i sit private holdingselskab Oyster Invest Aps.

Det bekræfter Nordsjællands Politi til Børsen.

I en mail til Børsen skriver Peter Warnøe, at der ikke er tale om forhold, som ikke allerede er beskrevet i pressen.

Børsen har tidligere omtalt 14 påtaler siden 2009 fra den uafhængige revisor i regnskaberne. Påtalerne går på at handle i strid med selskabsloven og samtidig bryde skattelovgivningen i forbindelse med lånene.

Peter Warnøe har ifølge Børsen lånt over 20 millioner kroner af sine virksomheder, og ifølge det seneste regnskab fra Oyster Invest har han stadig en gæld på ti millioner kroner.

- Du kan godt kalde det desperation, hvis det er det rigtige ord, har Peter Warnøe tidligere sagt til Børsen.

Siden historierne om lånene kom frem, har Peter Warnøe trukket sig fra DR-programmet "Løvens Hule". Han har også trukket sig midlertidigt fra posten som direktør i Nordic Eye, hans egen fond.

