SF om hvidvask i Danske Bank: Beløbet er så absurd højt

Nye oplysninger i Danske Banks hvidvasksag får SF til at kalde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd.

Hvidvasksagen i Danske Bank kan være større end hidtil antaget, og SF vil nu have kastet lys over, hvilket viden banken sad inde med og gav videre til myndighederne.

Sådan lyder det fra SF's erhvervsordfører, Lisbeth Bech Poulsen, der kalder erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd om sagen.

Det sker på bagkant af en artikel i Financial Times, der skriver, at der i Danske Banks estiske filial var transaktioner for 192 milliarder kroner blandt udenlandske kunder i 2013.

- Det er et utrolig beløb og et antal transaktioner, som man ikke har kunnet undgå at lægge mærke til.

- De nye oplysninger rejser en række spørgsmål om, hvordan banken kunne undgå at vide noget om det her, og om de har videregivet de oplysninger til myndighederne, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Financial Times nævner ikke, om hele beløbet er relateret til hvidvask.

Berlingske Business har tidligere skrevet, at der i perioden 2007-2015 blev hvidvasket for mindst 53 milliarder kroner i bankens estiske filial.

Jyske Bank har tidligere vurderet, at Danske Bank risikerer bøder på op mod fire milliarder kroner som følge af hvidvasksagen. De nye oplysninger får ikke banken til at forhøje det estimat.

Aktieanalytiker Simon Hagbart Madsen forklarer, at ikke hele beløbet på 192 milliarder kroner nødvendigvis relaterer sig til hvidvask.

Derudover afspejler beløbet ifølge hans vurdering også i høj grad interne transaktioner, som ifølge de estiske myndigheder har været meget benyttet under hvidvask.

- Hvis vi sammenligner med Deutsche Bank, der hvidvaskede for omkring 64 milliarder kroner, fik de store bøder fra både de britiske og amerikanske myndigheder.

- Selv om det kan virke ildevarslende med et så højt beløb, så havde vi på forhånd indregnet et ret betydeligt omfang af bøder, siger Simon Hagbart Madsen.

Danske Bank kan ikke bekræfte oplysningerne i Financial Times og henviser til, at banken senere i september offentliggør en intern undersøgelse af sagen.

Selv om en konklusion dermed er lige på trapperne, ser SF ingen grund til at vente på resultatet.

- Det er meget alvorlig økonomisk kriminalitet. Hvis det gjaldt alle andre i samfundet, ville man ikke vente på den anklagedes egen undersøgelse. Det er noget af det, der gør sagen så provokerende, siger Lisbeth Bech Poulsen.

/ritzau/