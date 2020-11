SF vil straffe flyselskaber som ikke refunderer billetter

Der skal strafrenter på, hvis ikke flyselskaber får tilbagebetalt deres kunder for aflyste afgange, mener SF.

I weekenden har SAS meddelt, at flyselskabet ikke når at tilbagebetale alle passagerer med aflyste flyafgange inden fristen, som udløber søndag.

2. oktober satte Trafikstyrelsen således en frist for, hvornår en række flyskaber skal have tilbagebetalt passagerer, som har fået deres flyafgang aflyst i forbindelse med coronakrisen.

Fristen blev sat for at give kunder klarhed over, hvornår de senest kunne forvente at se deres penge igen.

Den første frist blev sat til 15. november.

Hvis ikke der bliver tilbagebetalt, vil flyselskaberne blive politianmeldt, har Trafikstyrelsen meddelt.

SAS' manglende tilbagebetalinger har fået SF's transportordfører, Anne Valentina Berthelsen, til at miste tålmodigheden med flyselskaber, der holder på kundernes penge.

- Kunderne skal have deres penge tilbage nu, og hvis ikke de kan få det hurtigst muligt og inden for de frister, vi sætter, så må der løbe renter på, siger hun.

Helt konkret vil SF ifølge Berthelsen indføre strafrenter for SAS og andre flyselskaber, som ikke overholder tidsfristerne for tilbagebetalingerne.

