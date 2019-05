SJ skal drive trafikken med Øresundstoget fra 2020

Det svenske SJ får ansvaret for driften med Øresundstoget, der kører mellem Sydsverige og København.

Fra 2020 kommer det svenske togselskab SJ til at overtage trafikken med Øresundstog.

Det har trafikmyndighederne i det sydlige Sverige tirsdag meddelt SJ, oplyser togselskabet i en pressemeddelelse. Aftalen gælder fra december 2020 og otte år frem.

Øresundstogene kobler det sydlige Sverige sammen med København og Helsingør. Der er tre linjer fra henholdsvis Göteborg, Kalmar og Karlskrona, som kører til København og Helsingør via Malmö.

De første år frem til 2022 får SJ ansvaret for togtrafikken på den svenske side til og fra grænsen mellem Sverige og Danmark. Fra 2022 får SJ ansvaret for trafikken frem til Østerport Station i København.

Fra det år skal Øresundstogene ikke længere køre helt til Helsingør - men kun til Østerport.

Aftalen indebærer et ansvar for trafikplanlægning, drift, personale, vedligeholdelse og erstatningstrafik.

Crister Fritzson, administrerende direktør i SJ, glæder sig i pressemeddelelsen over, at selskabet overtager trafikken med Øresundstog.

- At vi får tillid til at drive og udvikle Øresundstog er fantastisk. Vores målsætning er at drive en kollektiv trafik, som får øget tiltrækningskraft og bidrager til vækst og øget livskvalitet i det sydlige Sverige, siger Crister Fritzson i meddelelsen.

Bag Øresundstoget står Trafik- og Byggestyrelsen i Danmark samt flere svenske trafikselskaber - herunder Skånetrafiken.

Håkan Henmyr fra Skånetrafiken, der er projektchef for udbuddet, fortæller, at SJ er valgt ud fra en lang række parametre som bedre erstatningstrafik og en øget bemanding og service på togene.

- SJ AB har vist stor lydhørhed for vores høje ambitioner i sin grundige og gennemarbejdede leverandørløsning, siger Håkan Henmyr i en pressemeddelelse fra Skånetrafiken.

I dag køres Øresundstoget af DSB og Transdev.

/ritzau/