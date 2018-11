Skatteminister vil have undersøgt omstridt advokatfirma

Advokatnævnet skal undersøge, om firmaet Bech-Bruun har tilsidesat god advokatskik i sag om udbytteskat.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil have Advokatnævnet til at undersøge advokatfirmaet Bech-Bruun, der er beskyldt for en dobbeltrolle i udbyttesagen, som har kostet Danmark 12,7 milliarder kroner.

Bech-Bruun har stået for at lave en advokatundersøgelse for Skat i sagen. Men samtidig har firmaet rådgivet kunder, som kan være en del af svindelsagen.

Karsten Lauritzen (V) bad derfor om en redegørelse fra firmaet, og han har nu sendt sagen videre til Advokatnævnet.

Det er et uafhængigt organ, som behandler klager over advokater. Nævnet skal tage stilling til, om Bech-Bruun har tilsidesat god advokatskik og været inhabil.

- Efter at have nærlæst Bech-Bruuns redegørelse kan jeg slå helt fast, at med den viden, vi har i dag, så havde jeg ikke valgt Bech-Bruun til at foretage advokatundersøgelsen, siger Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse.

- Jeg har ingen grund til at tro, at konklusionerne i undersøgelsen ikke holder hele vejen, men jeg kan ikke lukke sagen ned her, siger han.

Han fortæller, at Skat måske vil forsøge at få de penge tilbage, som er betalt til Bech-Bruun. Det drejer sig om 3,5 millioner kroner.

Bech-Bruun erkender i redegørelsen, at tidligere ansatte i 2014 og 2015 gav rådgivning, der lå "uden for firmaets almindelige virke og retningslinjer."

Derudover oplyser det, at det ikke længere har to kunder, som i juni henvendte sig med spørgsmål om refusion af udbytteskat.

Bech-Bruun fik opgaven hos Skat i 2016 efter at have vundet et udbud.

Dengang oplyste firmaet, at det havde stor erfaring med området udbytteskat og den højest mulige uafhængighed.

Bech-Bruun har som følge af sagen fyret to advokater. En tredje er blevet fyret fra advokatfirmaet Accura. Han var frem til 2015 hos Bech-Bruun.

/ritzau/