Skattestyrelsen er efter flere storbanker i udbyttesag

Goldman Sachs og Deutsche Bank er blandt dem, som Skattestyrelsen har rejst erstatningskrav mod i udbyttesag.

I sidste uge kunne Skattestyrelsen fortælle, at der er rejst erstatningskrav mod yderligere ni udenlandske banker i en sag om udbytteskat.

Nu erfarer Børsen og DR fra flere kilder, at der blandt andet er tale om store, internationale banker som eksempelvis Goldman Sachs og Deutsche Bank.

Skattestyrelsen vil over for Børsen og DR ikke bekræfte, hvilke banker der er indblandet ind i sagen, som omhandler refusion af dansk udbytteskat.

På et pressemøde i sidste uge oplyste Skattestyrelsen, at der er rejst et samlet erstatningskrav på 880 millioner kroner mod ni udenlandske banker.

Ud over Goldman Sachs og Deutsche Bank er der ifølge Børsen og DR tale om Citi Bank, UBS, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America/Merrill Lynch og Bank of Nova Scotia.

Skattestyrelsen mener, at bankerne har handlet erstatningspådragende.

- Det fordeler sig på den måde, at vi fra otte af bankerne har krævet et beløb på mellem 14 og 224 millioner kroner. I alt summer beløbet sig op til 880 millioner, sagde Kenneth Joensen, fagdirektør i Selskab i Skattestyrelsen, på pressemødet.

Derudover har Skattestyrelsen rejst erstatningskrav mod en depotbank for sagens fulde beløb på godt 900 millioner kroner.

Erstatningskravet kommer, efter at Skattestyrelsen i december 2018 stævnede en udenlandsk pensionskasse for omtrent 900 millioner kroner, som blev uberettiget udbetalt som refusion af udbytteskat.

I september 2019 stævnede Skattestyrelsen en bank, der var en del af bankordningen, for et tilsvarende beløb.

Erstatningskravet er ikke en del af udbyttesagen, som drejer sig om, at et netværk af banker, aktiehandlere og advokater har hevet milliarder ud af europæiske statskasser.

De har fået udbetalt udbytteskat, som kan have været uberettiget.

I alt blev 12,7 milliarder trukket ud af den danske statskasse.

/ritzau/