Skidt dag koster B&O 277 millioner kroner af markedsværdien

Bang & Olufsen-aktien er onsdag faldet med 16,4 procent efter ny nedjustering tirsdag.

Julestemningen har fået et ordentligt gok i nøden hos Bang Olufsen, der onsdag er blevet straffet af investorerne efter en nedjustering.

Bang Olufsen har således tabt 277 millioner kroner af sin markedsværdi. Det skriver Ritzau Finans.

Det er sket, efter at tv- og elektronikproducenten tirsdag aften nedjusterede sine forventninger for fjerde gang inden for samme år. Det har onsdag medført, at aktien er faldet med 16,4 procent til 32,68 kroner.

Nedjusteringen fra selskabet betyder, at det for det igangværende regnskabsår 2019/20, som løber til udgangen af maj næste år, nu venter et fald i salget på 13 til 18 procent.

Tidligere havde selskabet en anderledes positiv forventning om en "encifret vækst" i omsætningen.

/ritzau/