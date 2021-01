Skotske fiskere sejler fisk til Danmark efter brexit

Flere skotske fiskere er begyndt at ville sælge deres fisk i Danmark. Det skyldes nye regler efter brexit.

Efter årsskiftet er skotske fiskere i et markant stigende omfang begyndt at tage til Danmark for at afsætte deres fisk.

Det skyldes nye regler, der trådte i kraft i forbindelse med, at Storbritannien 1. januar rykkede ud af EU's indre marked og toldsamarbejde.

Det skriver Altinget.

Et af de steder, hvor man oplever usædvanlig stor interesse fra skotske både, er fiskeriauktionen i Hanstholm i Thy.

- Vi er i dialog med 10-15 nye både, fordi deres marked lige pludselig er blevet et helt andet end det, de kendte før 1. januar.

- Mange af dem er skibe med en last på 50 tons, fortæller Jesper Kongsted, der er auktionsmester ved fiskeriauktionen i Hanstholm, til Altinget.

Jesper Kongsted vurderer, at 30-40 procent af de 1300 tons fisk, der er solgt på fiskeriauktionen i Hanstholm i år, kommer fra skotske fiskere.

I Skotland oplever eksportører af fisk og skaldyr lige nu store problemer med at få afsat deres varer til EU på grund af den øgede mængde administrative krav og problemer med transport.

Priserne er styrtdykket på den store skotske fiskeriauktion i Peterhead med op til 80 procent for nogle arter.

- Fra 1. til 4. januar var deres marked meget lig vores, men fra den 5. januar og frem er priserne fuldstændig kollapset derovre, siger Jesper Kongsted.

Hans vurdering er, at de skotske fiskere kan tjene 100-200.000 kroner ved at sejle til Danmark.

- Og det gør, at der er nogle som aldrig har været denne vej, som virkelig overvejer at gøre det, fortsætter han.

Det er ikke usædvanligt, at fiskere fra andre lande lander deres fangst i Hanstholm, når de fisker i Nordsøen.

Men hidtil har det ikke været mere end 5-10 skotske både, der har lagt vejen forbi den nordjyske vestkyst, der er den mest oplagte danske havn for skotterne og den største danske fiskeriauktion.

Ifølge Jesper Kongsted tyder det på mindst en fordobling af aktiviteten.

