Skuffende salg af kræftmiddel giver Genmab stryg på børsen

Biotekselskabet Genmab øger salget af kræftmidlet Darzalex markant, men investorerne vil have mere fart på.

Genmab får stryg på børsen, da salget af selskabets kræftmiddel Darzalex ikke vokser så meget som forventet.

Salget lød på 3,2 milliarder kroner i tredje kvartal, og det er en fremgang på 57 procent sammenlignet med sidste år.

Det viser regnskabet fra Genmabs amerikanske partner, Johnson Johnson, der er offentliggjort tirsdag eftermiddag.

Investorerne på aktiemarkedet havde ventet mere. I Sydbank havde aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen forventet et salg på knap 3,7 milliarder kroner.

- Udviklingen er umiddelbart skuffende. Salget i USA overrasker faktisk en anelse i forhold til mine estimater, men i resten af verden skuffer det, siger han til Ritzau Finans.

Aktien lå til at stige to procent inden regnskabet fra Johnson Johnson.

Efterfølgende vendte stemningen, og aktien falder efter klokken 14 omkring fem procent til 864 kroner. I løbet af det seneste år er aktien faldet 40 procent.

Darzalex bruges til behandlingen af knoglemarvskræft og har i en stribe af studier vist sig at kunne forlænge levetiden for patienterne.

Genmab har stået for at udvikle midlet, mens Johnson Johnson står for salget. Det kom på markedet i USA og Europa i 2016.

Indtil videre har det i år solgt for knap 9,3 milliarder kroner. Genmab kan dog ikke stikke alle pengene i lommen.

Det danske selskab får 12 procent af salget, men det vil løbende stige op til 20 procent, hvis salget krydser tre milliarder dollar - eller 19,3 milliarder kroner.

Genmab blev stiftet i 1999 i København, men selskabet fik først sit reelle gennembrud, da Darzalex blev godkendt som behandlingsform i slutningen af 2015.

Selskabet har hovedsæde i København, men har også afdelinger i Holland og USA. Der er lidt over 300 ansatte.

/ritzau/