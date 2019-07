Skyen giver Microsoft rygstød

Med en pæn fremgang i indtjeningen fra at håndtere kunders data kunne Microsoft øge sin omsætning.

Det store softwarefirma Microsoft, der laver alt fra Office-pakken til komplicerede dataløsninger, både solgte for flere penge og tjente mere i de sidste tre måneder af dets regnskabsår, der sluttede med juni.

Specielt Cloud-løsninger, hvor selskaber og personers data bliver opbevaret på servere uden for hjemmet eller selskabet, gik frem.

- Det var et rekordår for Microsoft, hvilket var et resultat af vores dybe partnerskab med ledende selskaber i alle industrier, skriver administrerende direktør Satya Nadella i regnskabet.

I de sidste tre måneder af sit finansår solgte Microsoft for 33,72 milliarder dollar eller 224,5 milliarder kroner. En stigning på 12 procent.

For nettoresultatets vedkommende bød kvartalet på en stigning til 13,2 milliarder dollar - 88 milliarder kroner.

Den store succeshistorie i kvartalet var divisionen "Intelligent Cloud", der solgte for 11,4 milliarder dollar, hvilket er en stigning på 19 procent. Her var det netop Cloud-løsninger og serverprodukter, der trak frem.

Men også det mere klassiske forretningsben "Productivity and Processes" havde et stærkt kvartal. Det er divisionen, der sælger og udvikler kende produkter som Office-pakken.

Her steg omsætningen med 14 procent til 11 milliarder dollar. Microsoft selv fremhæver vækst i den seneste Office-pakke - Office 365 - til firmaer samt en fortsat stigning i antallet af abonnenter på Office 365.

I denne division ligger også det sociale medie LinkedIn. Her steg omsætningen i kvartalet med 25 procent.

Stenen i skoen i fjerde kvartal var divisionen for computerspil, hvor Microsoft har konsollen Xbox. Samlet faldt omsætningen fra spil med 10 procent.

For hele finansåret 2018/19 omsatte Microsoft for 125,8 milliarder dollar og fik et nettoresultat på 39,2 milliarder dollar.

/ritzau/