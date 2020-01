Sms-koder og kontaktløse dankort nedbringer svindel

I 2019 fik dankortsvindlere mindre end en tredjedel af, hvad de snød sig til i 2017, viser tal fra Nets.

Ifølge Nets er det over de seneste to år lykkes at nedbringe svindel med dankort markant.

I 2019 har Nets registreret misbrug for 31 millioner kroner. Det er markant mindre end i 2017, da der blev svindlet 98 millioner kroner.

Chef for svindelbekæmpelse hos Nets Sune Gabbelgård beskriver udviklingen som et våbenkapløb, hvor Nets og myndighederne er kommet foran.

Det tilskriver han en række forskellige træk. Digitalt er svindlen svundet ind fra 45 millioner kroner til 15 millioner kroner.

Her har særligt en ny sikkerhedsmekanisme gjort misbrug besværligt for svindlerne. Nogle steder er det muligt at få tilsendt en sms-kode, som indgår i verifikationen af en betaling.

Det, sammenholdt med at Nets er blevet bedre til at spotte mistænkelige transaktioner, har nedbragt internetsvindlen med dankort.

- I den fysiske verden har to elementer budt ind. Den kontaktløse funktion, der er i dankortet, som gør at svindlerne ikke kan aflure koden, siger Sune Gabbelgård.

- Og så en indsats fra politiets side, der har været på gaden og fysisk få fat i de her mennesker.

Det er ikke, fordi svindlerne ikke prøver, forklarer Sune Gabbelgård.

- Når vi kigger på, hvor mange der forsøger med svindel, er der ikke nogen nedgang. Faktisk havde vi en ny rekord i antallet af forsøg i september 2019. Det giver en giver en pejling af, at det, vi har indført, virker.

- Nedgangen er ikke båret af, at svindlerne er holdt med at forsøge. Kontrollerne er blevet bedre, siger Sune Gabbelgård.

Han peger også på, at svindlen målt i kroner og øre i 2019 udgjorde den mindste andel af den samlede dankort-handel, siden Nets for 27 år siden begyndte at opgøre det.

- De kriminelle holder ikke op med at begå kriminalitet, fordi vi laver nogle tiltag. De skal have en periode til at finde ud, hvad de så gør i stedet. Det er det, jeg kalder våbenkapløbet.

- Svindlerne forsvinder ikke, så vi skal til at holde øje med, hvor de flytter hen.

/ritzau/