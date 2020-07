Smykkebutik med eget museum presses til konkurs af corona

House of Amber har i flere år kæmpet med økonomien. Coronakrisen ender med at blive det sidste søm i kisten.

Den danske smykkekoncern House of Amber, der blandt andet har forretninger i Kina og Dubai, er gået konkurs.

Det skriver Statstidende på sin hjemmeside. Her fremgår det, at der er blevet modtaget en konkursbegæring tirsdag 21. juli.

House of Amber sælger alt fra ringe og halskæder videre over til brocher.

En af koncernens butikker, den i Nyhavn i København, fungerer tilmed som et ravmuseum.

Butikken i Nyhavn er et yndet turistmål for lokale såvel som turister. Sidstnævnte har der dog ikke været mange af de seneste måneder på grund af udbruddet af coronavirus.

Coronakrisen har også været stærkt medvirkende til at dreje nøglen om hos smykkekoncernen, fortæller kurator Henrik Selchau Poulsen.

- House of Amber har været særskilt hårdt ramt af covid-19 - først som følge af nedlukningen, og siden som følge af de meget få internationale turister i København.

- Der er dog fortsat et spændende forretningsgrundlag, og vi har et håb om - måske i neddroslet form - at finde en køber, som i løbet af de kommende uger kan overtage hele eller dele af aktiverne og aktiviteterne i HoA (House of Amber, red.), siger Henrik Selchau Poulsen til Ekstra Bladet.

På koncernniveau har House of Amber fra 2016 til 2019 haft underskud. Samlet for årene er der blevet tabt cirka 25 millioner kroner.

I forbindelse med det seneste årsregnskab, der blev offentliggjort for to måneder siden, gjorde ledelsen opmærksom på, at coronakrisen pressede økonomien.

- Men ledelsen har en forventning om, at de nødvendige kreditter kan opretholdes, og at indtjeningen kan genskabes med tilpasning af omkostningsbasen, hvorfor årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje, skrev ledelsen i regnskabet.

House of Amber har eksisteret siden 1933. Ifølge cvr.dk er Jens Heimburger, et tidligere medlem af Folketinget for Konservative, medejer af koncernen.

/ritzau/