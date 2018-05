Smykkedarlingen Pandoras resultater bremser op

Der er fald over hele linjen i Pandoras regnskab for de første tre måneder af 2018, viser regnskab.

Pandoras omsætning faldt uvant i første kvartal, og resultaterne gik samme vej. Det viser regnskabet for de første tre måneder af året, der netop er offentliggjort.

Omsætningen faldt en spids til 5,1 milliarder kroner, mens nettoresultatet - overskuddet, når alle udgifter er betalt - dykkede med 200 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner.

Pandora er i gang med et større strategiskift mod flere egne butikker, der påvirker resultaterne.

- Vi fortsatte den gode eksekvering af vores strategi frem mod 2022. Omsætningen fra butikkerne steg med 32 procent og udgør nu mere end 50 procent af den samlede omsætning, hvilket giver os mere kontrol med vores brand, skriver administrerende direktør Anders Colding Friis i regnskabet.

Det koster dog på omsætningen nu. Omsætningen via grossister er faldet med 20 procent til 2,2 milliarder kroner i kvartalet, hvilket altså kun lige blev opvejet af en stigning i salget via Pandora-ejede butikker.

- I første kvartal 2018 tilføjede Pandora netto 48 Pandora-ejede konceptbutikker. Stigningen var primært drevet af butiksåbninger i Kina (14) og Mexico (9) samt overtagelsen af 17 franchisekonceptbutikker, skriver Pandora.

Der er dog også knaster for Pandora, der ikke har noget med strategien at gøre. I Kina oplever selskabet en "afmatning", og i USA faldt omsætningen med otte procent målt i dollar.

- USA er fortsat påvirket af mangel på produktfornyelse i butikkerne, og de fysiske butikker inklusive franchisebutikker oplevede fortsat et negativt sammenligneligt salg, skriver Pandora.

Skeler man mod produktkategorierne, så faldt salget af kerneproduktet charms - små vedhæng til armbånd - med fire procent. Til gengæld var der fuld fart frem for "halskæder og vedhæng", hvor omsætningen steg med 19 procent til 325 millioner kroner.

Ud over at salget står i stampe, så blev Pandora også dårligere til at klemme overskud ud af det i første kvartal.

EBITDA-marginen - den del af omsætningen, der bliver til driftsresultat - faldt fra 36,4 procent i de første tre måneder af 2017 til 32,6 procent i samme periode i år.

- På tværs af regioner var EBITDA-marginen påvirket af ændringen i metalmiks samt overhead-omkostninger relaterede organisationsmæssige ændringer, skriver Pandora.

/ritzau/