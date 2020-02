Snapchat taber milliarder trods millioner af nye brugere

31 millioner nye brugere var ikke nok til at få selskabet bag Snapchat til at gå i plus i 2019.

31 millioner nye brugere på videobeskedtjenesten Snapchat var ikke nok til at gøre det sociale medie til en god forretning. Det viser årsregnskabet for Snap, der er koncernen bag Snapchat.

Ved udgangen af 2019 havde Snapchat 218 millioner dagligt aktive brugere ifølge regnskabet. Det er 31 millioner eller 17 procent mere, end da vi forlod 2018.

Ifølge Snap sker brugervæksten på tværs af både lande og styresystemer såsom Apples iOS og Googles Android.

De mange nye brugere var dog ikke nok til at få forretningen til at løbe rundt. Snap tabte omkring syv milliarder kroner i 2019.

Snapchat er en tjeneste, hvor brugerne kan sende små videobeskeder til hinanden.

- I 2019 så vi momentum over hele linjen, siger topchef og en af de ejende stiftere af Snap, Evan Spiegel.

- Vi øgede vores univers med 31 millioner dagligt aktive brugere, vi accelererede vores omsætningsvækst og bevægede os mod at give overskud ved at forbedre vores driftsresultat.

Snap forventer, at underskuddet af driften af Snapchat skrumper i det første kvartal i 2020. I 2019 gav de første tre måneder et underskud på 830 millioner kroner. Det skal ifølge Snap bringes ned til mellem 470 og 600 millioner kroner.

