Snart træder krav om ekstra sikkerhed ved nethandel i kraft

Mange netbutikker er ikke nødvendigvis teknisk klar til nye skrappere regler for sikkerhed ved køb på nettet.

Når danske forbrugere fra 14. september vil købe noget på nettet, så vil de i højere grad end tidligere blive bedt om at indtaste en sms-engangskode som et ekstra sikkerhedselement.

Og første gang man efter denne dag forsøger at gennemføre en nethandel, vil man som forbruger blive bedt om at oplyse sit telefonnummer, hvis man ikke tidligere har oplyst sit telefonnummer til sit pengeinstitut.

Det fremgår af en udtalelse fra Betalingsrådet fra juni, skriver TV2.

Ændringerne skyldes nye EU-regler. Reglerne skal give øget sikkerhed, og de indebærer et krav om stærk kundeautentifikation. Det betyder, at der skal anvendes mindst to faktorer ved godkendelse af en betaling.

Tofaktorgodkendelse bruges også i fysiske butikker, når du af og til bliver bedt om at indtaste pinkoden til dit betalingskort, når du betaler over et vist beløb eller med trådløs chip.

Ifølge Betalingsrådet er der dog mange internetforretninger, som ikke nødvendigvis er teknisk klar til at bruge de nye krav. De butikker vil i vidt omfang være afskåret fra at modtage betaling.

Det skyldes, at betalinger, der ikke er godkendt med stærk kundeautentifikation, som udgangspunkt ikke kan gennemføres fra 14. september.

Niels Ralund, direktør i Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH), oplyser til TV2, at der er for mange ting i EU-direktivet, som virksomhederne på nuværende tidspunkt ikke kan implementere rent teknisk.

- Vi har sammen med andre foreninger estimeret, at cirka en tredjedel af alle nethandler fra 14. september risikerer at gå i vasken, siger han til mediet.

Han efterlyser derfor handling fra erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Forbrugerrådet Tænk påpeger derimod, at virksomhederne har kendt til reglerne i fire år.

- Jeg har lidt på fornemmelsen, at når noget bliver alvor, så er det også, at al nervøsiteten kommer, i forhold til om forretningerne kan finde ud af det.

- Den nervøsitet ville man bare udskyde et år, hvis man skød indførslen et år. Vi har brug for de her regler, så lad os få dem nu, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, til TV2.

/ritzau/