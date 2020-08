Snusfornuft har gjort færre danskere til dårlige betalere

Antallet af registrerede danskere i RKI falder fortsat. Men coronakrisen kan ende med at vende den udvikling.

De seneste år er der sket et fald i antallet af danskere, der er registreret i RKI, som er Danmarks største register over dårlige betalere.

Den udvikling fortsætter i år, hvor der i øjeblikket er cirka 190.000 danskere registeret i RKI. Det er et fald på cirka tre procent i forhold til ved årsskiftet.

Sammenligner man med i 2014, hvor antallet af dårlige betalere toppede, er der sket et fald på 18 procent.

Hos data- og analysevirksomheden Experian, der ejer og driver RKI-registret, kalder nordisk salgsdirektør Bo Rasmussen de 18 procent for et stort fald.

Han vurderer, at danskerne generelt er blevet mere fornuftige i forhold til deres økonomi.

- Den fornuft gavner eksempelvis i en situation, som den vi er i nu på grund af covid-19, hvor der højst sandsynligt vil være et øget pres på privatøkonomien.

- Sammenholdt med en mere ansvarlig långivning hos dem, der yder lån til forbrugerne, står man i dag i en bedre situation, end man har gjort i mange år, siger Bo Rasmussen.

Også Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, vurderer, at flere års snusfornuft er kommet danskerne og dansk økonomi som helhed til gavn.

I det seneste opsving har mange sørget for at spare op og ikke låne voldsomt mange penge. Faktisk har en del brugt opsvinget til at nedbringe gælden.

- Derfor er vi bedre polstrede i dag, og det er med til at gøre mig mere fortrøstningsfuld i en periode, hvor vi har oplevet et enormt økonomisk stød, siger Jeppe Juul Borre.

Selv om privatøkonomien i dag er god hos mange danskere, så er både Jeppe Juul Borre og Bo Rasmussen enige om, at coronakrisen kan give en stigning i antallet af registrerede i RKI.

Eksempelvis har forskellige hjælpepakker været med til at sikre arbejdet for en del danskere. Men når først hjælpepakkerne er udfaset, kan det ende med at betyde fyringer.

- Inden for de næste tre-fire måneder kommer der nok en effekt, hvor man vil kunne se, hvad corona har betydet for både virksomhedernes økonomi men også for samfundet, siger Bo Rasmussen.

De i alt 190.064 danskere, som lige nu er registreret i RKI, har en samlet misligholdt gæld på 12 milliarder kroner.

Til sammenligning var den samlede misligholdte gæld i starten af 2014 på 16,9 milliarder kroner. Det var fordelt på cirka 232.000 danskere.

/ritzau/