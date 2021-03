Socialpædagoger stemmer ja til ny overenskomstaftale

Der er udsigt til lønstigninger til socialpædagogerne, efter et flertal har godkendt nye overenskomstaftaler.

Urafstemningen om nye overenskomstaftaler for landets socialpædagoger sluttede tirsdag ved middagstid.

Og resultatet var ikke til at tage fejl af: Et stort flertal af socialpædagogerne har stemt ja til de aftaler, som er blevet forhandlet på det kommunale, regionale og statslige område.

Det oplyser fagforeningen Socialpædagogerne i en pressemeddelelse.

- Vores medlemmer fortalte os inden forhandlingerne, at de ønskede sig mere i løn. Og det har de nu fået.

- Så det er dejligt at kunne give dem både gode lønstigninger og et fokus på ligeløn, som der er sat en pulje af til, siger formand Benny Andersen.

Overenskomsterne gælder for de næste tre år. De kan dog først endeligt godkendes, når alle forbund i Forhandlingsfælleskabet har afsluttet deres urafstemninger.

Forhandlingsfællesskabet repræsenterer en lang række organisationer med medlemmer, der er ansat i kommuner og regioner.

Foruden socialpædagogerne har pædagogerne stemt ja til deres overenskomstaftale. Til gengæld har både sygeplejerskerne og radiograferne stemt nej til deres aftaler.

Det efterlader to muligheder.

Enten at de to faggruppers repræsentanter genoptagerne forhandlingerne med arbejdsgiverne, eller at der bliver varslet en strejke.

/ritzau/