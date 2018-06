Sommerens første høst er fattig og historisk tidlig

Et usædvanligt varmt forår efterlader kornmarkerne tørre, og det resulterer i lille og historisk tidlig høst.

Dansk korn får små, skrumpne kerner i år, efter at foråret har budt på særdeles mange soltimer og små mængder regn.

Det vurderer Troels Toft, sektordirektør for planter i Seges, der er et videnscenter for landbruget.

- Nu er landmændene gået i gang med at høste de første frø, og det er 14 dage tidligere end normalt. Det er aldrig blevet høstet så tidligt før.

- For kornafgrøderne er det ikke godt, at de mister 14 dages vækst. Vækstperioden skal sikre, at kornet får store og tunge kerner, og hvis perioden ikke er lang nok, bliver der puttet for lidt i kernerne, siger han.

Den seneste uge har der været nogle lokale regn- og tordenbyger, men det har ikke været nok til at rette op på skaderne.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) byder den kommende uge på sol og varme. Selv hvis vejret skulle skifte til gavn for landmændene og byde på regn, kan det ikke redde høsten, mener Troels Toft.

- Regn kan stoppe udviklingen, men det, der er tabt, er væk. Det kommer ikke igen.

- Når man kører gennem landskabet i dag, ser man marker, der er fuldstændig gulhvide med store plamager. Det er tørkepletter, hvor det ikke giver det korn, det skal.

Det er især vårbyg og havre, der rammes.

I begyndelsen af juni vurderede forskere fra Københavns Universitet ifølge TV2, at tørken kan komme til at koste dansk landbrug seks milliarder kroner i tabt udbytte.

/ritzau/