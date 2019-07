Spar Nord nyder godt af boligejeres omlægning af lån

De seneste måneders rentefald har ført til stor aktivitet på omlægning af boliglån, lyder det fra Spar Nord.

Spar Nords kunder har de seneste måneder haft travlt med at omlægge boliglån, og det luner på bankens indtjening, da der kommer flere gebyrer i kassen.

Derfor opjusterer banken forventningerne til overskuddet i 2019. Spar Nord venter nu et overskud for 2019 på 850-950 millioner kroner. Tidligere ventede banken 800-900 millioner kroner.

Det oplyser Spar Nord i en meddelelse til fondsbørsen tirsdag morgen.

Renterne på de finansielle markeder har haft kurs ned de seneste måneder.

Det har betydet, at det for en del boligejere har kunnet betale sig at omlægge boliglånet og få en lavere rente, hvilket skærer ned på de månedlige udgifter.

Ud over omlægning af lån skyldes opjusteringen, at Spar Nord har haft gevinster på de obligationer, banken har liggende.

Det hænger sammen med, at de faldende renter på de finansielle markeder betyder, at kurserne - altså værdien af obligationerne - er gået i vejret.

Endelig spiller det ind, at banken har haft lavere nedskrivninger - altså forventede tab - på sine udlån.

Spar Nord er i Danmark kategoriseret som en af de vigtigste banker og er med i den gruppe, der er udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter - kaldet Sifi.

Det er banker, der har en størrelse, som vurderes at kunne skabe problemer for dansk økonomi som helhed, hvis deres fundament begynder at skride.

Det er ud over Danske Bank, Nykredit, Nordea Kredit, Jyske Bank, Sydbank og DLR Kredit.

Spar Nord er lillebror i det selskab og var den seneste bank til at blive udpeget som Sifi-bank af Finanstilsynet. Det skete i starten af 2019.

Spar Nord kommer med halvårsregnskab 15. august.

/ritzau/