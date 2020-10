Spareplan hjælper PostNord til spinkelt overskud i Danmark

PostNord kommer ud af tredje kvartal med et driftsoverskud på 12 millioner kroner. Det er bedre end sidste år.

Den danske del af Postnord har leveret et spinkelt overskud i tredje kvartal og dermed vendt udviklingen i forhold til sidste års underskud.

Resultatet er trukket op af færre udgifter til ansatte samt kompensation fra den danske stat, som PostNord får for at levere breve til alle afkroge af Danmark.

PostNord kommer ud af kvartalet med et driftsoverskud på 12 millioner kroner. Det er en forbedring fra et minus på cirka 37 millioner kroner sidste år. Det viser PostNords regnskab.

Udviklingen dækker over en fremgang på 15 procent inden for levering af pakker samt logistik, mens der har været et tilsvarende fald i brevmængderne.

PostNord i Danmark er de seneste år gået fra at være over 10.000 ansatte til omtrent 6000.

For hele PostNord-koncernen, der også tæller Sverige, Norge og Finland, viser resultatet for tredje kvartal et overskud på 416 millioner kroner.

Det er en forbedring fra et mindre underskud i samme periode året før.

