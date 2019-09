Spies-direktør: Et mindre mirakel at vi er i gang igen

Det er ifølge Spies' direktør lykkedes at flytte flylicenser til Norden, så Spies igen kan komme på vingerne.

Licenserne til Thomas Cook Airlines Scandinavias fly er flyttet fra England til det nordiske selskab. Derfor kan Spies nu igen flyve deres gæster på ferie, forklarer Jan Vendelbo, rejseselskabets administrerende direktør.

- Der er blevet arbejdet hektisk i løbet af mandag, så vi kunne komme i gang igen. Det er vi nærmest ved et mindre mirakel lykkedes med, siger Jan Vendelbo.

Spies har annonceret, at selskabet tirsdag morgen genoptager rejserne, efter selskabets ejer, Thomas Cook Group, natten til mandag endte i konkurs.

80 procent af Spies' flyvninger administreres af Thomas Cook Airlines Scandinavia, der efter Thomas Cooks konkurs indstillede alle flyvninger. Det skete, fordi flyselskabets flylicenser var tilknyttet moderselskabet.

På kort tid har det dog været muligt at flytte licenserne fra England til Norden.

- Vi er lykkedes at få flyttet de fly, som var registreret i Thomas Cook Airlines i England, over til vores nordiske flyselskab.

- Tirsdag kan vi igen flyve. Det hele er åbnet op nu, siger Jan Vendelbo med henvisning til, at folk igen kan købe rejser og flyve med Spies.

De kunder, der skulle være rejst på ferie mandag, får dog ikke mulighed for afrejse tirsdag.

- De har fået annulleret deres flyvning og fået deres penge tilbage, siger Spies' administrerende direktør.

De kunder, der er på deres destination, men venter på at komme hjem, vil modtage nærmere information om en mulig hjemrejse på sms.

Spies-ejeren Thomas Cook havde gennem længere tid været i økonomiske problemer. Selskabet havde et akut behov for at få tilført et beløb svarende til cirka 1,7 milliarder danske kroner, hvis det skulle fortsætte driften.

Natten til mandag indgav rejseselskabet, der med sine 178 år er et af verdens ældste, en konkursbegæring.

