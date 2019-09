Spies genoptager rejser fra tirsdag

Fly fra Danmark vil som udgangspunkt afgå som planlagt fra tirsdag, oplyser Spies på sin hjemmeside.

Spies genoptager tirsdag morgen sine rejser efter selskabets ejer, Thomas Cook Group, natten til mandag begærede sig konkurs.

Det skriver Spies på sin hjemmeside.

- Der er blevet arbejdet på højtryk hele mandagen for at få Thomas Cook Airlines Scandinavia tilbage i luften og dermed i normal drift. Vi kan nu meddele, at flyvningerne vil blive genoptaget fra tirsdag den 24/9, skriver selskabet.

Det fremgår videre, at flyafgangene ud af Danmark tirsdag som udgangspunkt vil afgå som planlagt, medmindre de rejsende er blevet oplyst andet af Spies.

- Vi beklager meget, at så mange af vores gæster er blevet påvirket af dette (moderselskabets konkurs, red.), og vi vil gøre vores bedste for at få vores strandede gæster hjem hurtigst muligt. Vi forstår, at dette har skabt bekymring og ulejlighed for dem, som har oplevet dette, skriver Spies.

/ritzau/