Sportmaster bliver solgt til selskab fra Singapore

Kapitalfonden Nordic Capital sælger Sportmaster til selskab fra Singapore for et ukendt beløb.

Butikskæden Sportmaster er blevet solgt til selskab fra Singapore.

Det bekræfter Michael Christiansen, der er bestyrelsesformand for selskabet bag Sportmaster, over for Børsen.

Køberen er Sportmaster Operations fra Singapore, der køber kæden fra kapitalfonden Nordic Capital. Prisen for handlen er ikke offentliggjort.

- De har mange muskler og vil ind i Europa. At de hedder det samme, gør det lettere at forstå for alle. Det er også billigere, fordi der ikke skal bruges penge på rebranding, siger Michael Christiansen til Børsen.

Sportmaster har 89 butikker i Danmark og ejer desuden syv butikker under navnet Rezet Sneaker Store, der også er en del af handlen.

Køberen, Sportmaster Operations, har flere hundrede sportsbutikker i Østeuropa og Asien.

Sportmaster-kæden har gennem de seneste år været udfordret på økonomien.

I det seneste årsregnskab fik kæden et underskud på mere end 100 millioner kroner. Kæden omsætter for omkring 1,1 milliard kroner om året.

Nordic Capital måtte tidligere i år træde til med 35 millioner kroner. Samtidig eftergav Nordea en gældspost på 125 millioner kroner.

I maj skrev Børsen, at ejerne pønsede på et salg af kæden, hvilket altså er faldet på plads lidt over et halvt år senere.

/ritzau/