Stadig færre vælger afdragsfrihed

Andelen af realkreditlån med afdragsfrihed faldt igen i fjerde kvartal, viser tal fra Finans Danmark.

Andelen af boliglån, der er afdragsfrie, er faldet til det laveste niveau i 10 år. Det skriver finanssektorens brancheforening, Finans Danmark.

36,3 procent af alle realkreditlån er dog fortsat med afdragsfrihed. I 2013, hvor andelen toppede, var 44,7 procent af alle realkreditlån med afdragsfrihed.

- Andelen ligger i dag på det laveste i 10 år, og der er samlet set cirka 150.000 færre afdragsfrie lån, end da omfanget toppede.

- Udviklingen mod færre afdragsfrie lån betyder, at flere boligejere løbende nedbringer deres gæld, skriver Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Kigger man på, hvor stor en mængde af det samlede realkreditudlån, der er med afdragsfrihed, er tallene anderledes.

Måler man på kroner og øre, så er 46 procent af det samlede realkreditudlån med afdragsfrihed. Det er dog fortsat et mærkbart fald fra toppen i 2013, hvor tallet var 56,7 procent.

- Typisk er realkreditlån med afdragsfrihed lidt større end lån med afdrag, skriver Finans Danmark.

Hos Nordea oplevet boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, at boligejerne hvis afdragsfrie periode udløber, i høj grad begynder at afdrage.

- Det er 10 år siden, at andelen af afdragsfrie lån var lige så høj, som den er i dag.

- Udviklingen skal forklares med de lave renter, der gør det nemmere at komme i gang med at afdrage, og med at mange af de første afdragsfrie lån nu udløber, uden at boligejerne forlænger dem. Det viser en stor ansvarlighed fra boligejernes side, skriver hun i en kommentar til tallene.

Nordea ejer realkreditinstituttet Nordea Kredit, og ifølge Lise Nytoft Bergmann vælger to tredjedele af kunder, hvis afdragsfrihed udløber, at begynde at afdrage.

- Det er langt mere, end mange havde forventet, da de afdragsfrie lån blev introduceret tilbage i 2003, skriver Lise Nytoft Bergmann.

