Stadil-familien finder ny bestyrelsesformand til shipping

Fra 1. juni afløses Thor Stadil af Ejner Bonderup som bestyrelsesformand for shippingforretningen i Thornico.

Thor Stadil stopper som bestyrelsesformand for shippingforretningen i familievirksomheden Thornico.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

75-årige Thor Stadil bliver fra 1. juni afløst af Ejner Bonderup. Han kommer med erfaring fra flere stillinger inden for shippingbranchen.

Skiftet sker for at fremtidssikre den maritime del af Thornico-virksomheden, der også ejer den danske tøj- og sportsproducent Hummel.

- Selvfølgelig er det altid kedeligt at træde tilbage, men jeg er også realistisk for fanden. Jeg kan ikke løbe fra, at jeg snart fylder 76.

- Så for at fremtidssikre ledelsen har vi besluttet at lade Ejner Bonderup tage styringen i shipping, forklarer Thor Stadil til branchemediet Shippingwatch.

Ud over at blive bestyrelsesformand for shippingaktiviteterne i Thornico træder Ejner Bonderup også ind i bestyrelsen i Thornico, hvor han skal referere til Thor Stadil og sønnen Christian Stadil.

Sidstnævnte er bestyrelsesformand for den samlede Thornico-forretning.

- Vi er kolossalt glade for, at en kapacitet i branchen som Ejner fremover tager styrepinden i vores shippingaktiviteter, fortæller Christian Stadil i pressemeddelelsen.

Ejner Bonderup bliver bestyrelsesformand for nogle shippingaktiviteter, der er markant anderledes end for nogle år siden.

En række strukturændringer og herunder også et par selvstændigt begærede konkurser har nemlig været en del af de seneste års transformation i shippingforretningen.

Næste skridt i den strategi er en enklere struktur i shippingforretningen, hvor man afslutter tiden som skibsejere for i stedet at fokusere på lejeløsninger.

I den forbindelse begærer Thornico flere af de selskaber, der ikke længere vil blive satset på, konkurs.

Thornico er en af de større virksomheder herhjemme med en omsætning på mere end ni milliarder kroner. Virksomheden har aktiviteter indenfor alt fra fødevarer og emballering til teknologi, sport, mode og ejendomme.

/ritzau/