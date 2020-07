Stærkt Apple-regnskab giver kortvarigt børs-tronskifte

Investorerne belønner Apple efter et stærkt regnskab torsdag. Aktien stiger til det højeste niveau nogensinde.

Der kan være et tronskifte på vej i børsverdenen.

Oliegiganten Saudi Aramco har længe været det mest værdifulde børsnoterede selskab i verden, men fredag har Apple kortvarigt overhalet det saudiske selskab. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den amerikanske techgigant kom torsdag aften med et overraskende stærkt regnskab for april, maj og juni, hvor verden ellers har været ramt af coronavirus og restriktioner for at begrænse smitten.

Det belønnes fredag på børsen i USA, hvor aktien i løbet af handelsdagen er steget med op til 7,1 procent. Det giver selskabet en værdi på 1786 milliarder dollar, hvis det holder ved, til børsen lukker.

Saudi Aramco havde torsdag aften en markedsværdi på 1760 milliarder dollar.

/ritzau/