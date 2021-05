Starten af 2021 har budt på højeste hussalg i mands minde

Der er i første kvartal solgt 17.725 huse, hvilket er det højeste i de år, Danmarks Statistik har tal for.

Der har været fart på boligmarkedet i første kvartal 2021, hvor antallet af hushandler er det højeste, der er registreret hos Danmarks Statistik.

Der blev i første kvartal solgt 17.725 huse. Det er det højeste antal solgte huse i de knap 30 år, hvor Danmarks Statistik har tal for antallet af hussalg per kvartal.

Det er ikke kun antallet af handler, der er gået op. Priserne på huse lå i udgangen af marts 12,4 procent højere end året før.

- Det vidner om, at vi er gået ind i 2021 med høj fart på boligmarkedet, hvor der er stor efterspørgsel efter boliger, og der bliver handlet på livet løs, siger Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Vi har haft et coronaår, hvor rigtig mange har gået hjemme, og der har været tid til at realisere boligdrømmene.

- Samtidig har og er renten lav, og det gør, at der er pænt plads i folks privatøkonomi til at købe boliger, når indkomsterne samtidig er gået op de seneste år, siger han.

Salget har også været højt på lejligheder, da der blev solgt 6402 i de første tre måneder af 2021.

Det er det højeste antal siden starten af 2005 - tiden op til finanskrisen.

For lejligheder er priserne steget med 10,8 procent over det seneste år.

Brian Friis Helmer påpeger, at det - baseret på lidt nyere statistik fra boligmarkedet - ser ud til, at aktiviteten er gået lidt ned i gear.

For eksempel viste tal fra Boligsiden for april, at salget af både huse, lejligheder og sommerhuse faldt en anelse fra marts, der bød på det højeste salg i en måned nogensinde.

- Der kommer lidt flere boliger til salg, og det kan være med til at lægge låg på udviklingen.

- Samtidig er renten steget lidt siden starten af året, og det kan også påvirke udviklingen, siger han.

/ritzau/