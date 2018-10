Staten forlænger aftale med Danske Bank

Danske Bank kan blive frataget kontrakt hos staten, hvis banken bliver dømt for hvidvask.

Danske Bank har genvundet en aftale om at stå for statens betalinger frem til 2023.

Det oplyser innovationsminister Sophie Løhde (V) til DR.

- Der er kun kommet et bud, og det er fra Danske Bank, som varetager opgaver allerede.

- Det er et konkurrencedygtigt tilbud, og derfor er vi også forpligtede til at tildele Danske Bank kontrakten, siger hun til DR.

Danske Bank har haft opgaven siden 2008, der går på omkring 65 millioner betalinger om året - herunder udbetalinger af løn.

Kontrakten udløber 1. april næste år, men er nu forlænget, så den løber til 2023. Danske Bank tjener 50 millioner over fire år.

Det er skrevet ind i aftalen, at Danske Bank kan blive frataget kontrakten, såfremt banken bliver dømt for hvidvask.

Den mulighed har ikke været i tidligere kontrakter, som staten har indgået med banken.

Men i lyset af den omfattende sag om hvidvask i Estland har det været et krav, at det skulle være muligt at bryde kontrakten.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Bagmandspolitiet, er i øjeblikket ved at undersøge, om Danske Bank har brudt loven om hvidvask i sin estiske filial, der er centrum i sagen.

Det estiske bagmandspoliti undersøger også sagen, og den er også på radaren hos myndigheder i USA og Storbritannien.

Sagen strækker sig over perioden 2007-2015, hvor mistænkelige kunder fra alt fra Rusland til De Britiske Jomfruøer har overført 1500 milliarder kroner gennem Danske Banks estiske filial.

En stor del af beløbet er blevet betegnet som mistænkeligt.

Tidligere i oktober stoppede Thomas Borgen som administrerende direktør som en konsekvens af sagen, og derudover er en stribe øvrige chefer i både Danmark og Estland fortid i banken.

/ritzau/