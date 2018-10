Staten overtog andelskasse: Nu anker tidligere ejere

Københavns Andelskasse blev i september overtaget af Finansiel Stabilitet. Banken er nu under afvikling.

Statens overtagelse af Københavns Andelskasse ankes af flere tidligere ejere og andelshavere.

Det skriver Finanswatch. Ejerne ønsker ifølge mediet kompensation for tabte investeringer.

I spidsen for de tidligere ejere står forhenværende bestyrelsesformand Morten Schwartz Nielsen.

Han har torsdag anket Finanstilsynets afgørelse til Erhvervsankenævnet ifølge Finanswatch.

Det sker ikke med henblik på at få banklicensen igen, men for at få prøvet skønnet bag beslutningen:

- Her er der noget juristeri i forhold til, om man kan bruge reglerne omkring hvidvask i den her sammenhæng. Her findes der ikke nogen praksis, og derfor skal det prøves, siger han til Finanswatch.

Det skete, efter at banken gennem flere år har fået betydelige påbud fra Finanstilsynet - senest i august for brud på hvidvaskloven.

Banken blev overtaget, da der ifølge Finanstilsynet ikke var udsigt til en privat løsning på bankens problemer.

/ritzau/