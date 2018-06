Det offentlige sætter alle aftaler med Atea på pause

Dommen for bestikkelse mod Atea får nu Moderniseringsstyrelsen og SKI til at sætte alle kontrakter i bero.

Moderniseringsstyrelsen og Statens og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, sætter alle fællesstatslige aftaler med det bestikkelsesdømte it-selskab Atea i bero. Det skriver innovationsminister Sophie Løhde (V).

Det er første gang, at Moderniseringsstyrelsen, der står for statslige indkøb, tager sådan en sanktion i brug.

Onsdag blev selskabet idømt en bøde på ti millioner kroner for grov og systematisk bestikkelse af tidligere it-chefer i Region Sjælland.

- Jeg ser med stor alvor på Atea-sagen, hvor virksomheden i går blev dømt skyldig for bestikkelse og i dag har accepteret dommen.

- Det er endnu for tidligt at sige, hvilke konsekvenser dommen eventuelt vil få for de aftaler, som Atea har indgået med offentlige kunder.

- Men Moderniseringsstyrelsen vil nu sammen med Statens og Kommunernes Indkøbsservice nærlæse byretsdommen for at vurdere, om der eksempelvis er grundlag for at ophæve indgåede aftaler, skriver Sophie Løhde i meddelelsen.

Undersøgelsen skal gennemgå dommen og initiativer, Atea har gennemført siden sagen kom frem, grundigt.

Mens den undersøgelse, der skal ske sammen med Kammeradvokaten, foregår, opfordrer Moderniseringsstyrelsen alle kunder, der er del af statens aftaler med Atea, til ikke at købe noget.

- Og hvis man alligevel gør brug af aftalerne, opfordrer styrelsen til, at indkøbene gøres betingede, så de kan ophæves på et senere tidspunkt, skriver Sophie Løhde i pressemeddelelsen.

Det offentlige er Ateas klart største kunde i Danmark. Ifølge regnskabet for 2017 omsatte Atea for over to milliarder kroner i Danmark, og omkring 60 procent at salget var til det offentlige.

SKI, statens og kommunernes fælles indkøb, følger Moderniseringsstyrelsen og opfordrer alle kunder til ikke at bruge de aftaler, der er med Atea.

- En sådan sag er heldigvis ikke hverdagskost. Der er rigtigt meget udbudsjura i sagen, og vi har behov for et oplyst og gennemarbejdet grundlag at stå på, før vi kan beslutte, hvad der skal ske, skriver administrerende direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen, i en pressemeddelelse.

/ritzau/