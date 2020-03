Staten vil lade firmaer slippe for renter på ubetalt skat

For at hjælpe erhvervet kan selskaber, der ikke har betalt deres skat i marts, slippe for gebyrer og renter.

Skattestyrelsen vil lade virksomheder slippe for at betale gebyrer og renter af A-skat og AM-bidrag, der ikke er betalt i marts. Det sker for at hjælpe under det pres, som coronavirus har lagt på erhvervslivet.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er helt afgørende for regeringen, at virksomheder og lønmodtagere kommer så sikkert som muligt gennem den ekstraordinære krise, vi står i.

- Der er behov for, at vi tager alle midler i brug, så vi kan hjælpe danskerne gennem disse udfordringer, skriver skatteminister Morten Bødskov (S).

Regeringen og Folketinget har allerede godkendt, at betaling af A-skat og AM-bidrag i april kan udskydes. Men der var deadline for indbetaling af skat i marts.

Firmaer, der ikke har indbetalt i marts, vil normalt blive pålagt renter og gebyrer. Men de vil nu kunne søge om at blive undtaget for det. Det er et ønske fra erhvervslivet.

- Vi er løbende i dialog med erhvervslivet, så vi kan få kastet lys på de steder, hvor der er behov for at gøre en ekstra indsats.

- Og jeg vil gerne kvittere for de mange gode input, vi i denne særlige tid modtager. Det er ikke alt, vi er i stand til at gøre, men her har det heldigvis vist sig, at vi har noget handlerum, skriver skatteminister Morten Bødskov.

Der findes en regel, der fritager firmaer for renter og gebyrer af ubetalt A-skat og AM-bidrag under særlige omstændigheder. Det mener Skatteministeriet, at den nuværende situation udgør.

Fritagelsen for gebyrer og renter gælder ikke for ubetalt moms for marts.

/ritzau/