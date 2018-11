Statens britiske advokat har rådgivet mistænkte Shah

Advokatfirma, der skal føre udbytteskattesagen i Storbritannien, har haft hovedmistænkt som klient.

Ifølge Børsen har det britiske advokatkontor Pinsent Masons, som skal føre sagerne mod den hovedmistænkte Sanjay Shah i udbytteskat-komplekset, tidligere rådgivet Shahs selskab Solo Capital i skattespørgsmål.

Avisen er i besiddelse af dokumenter, der knytter de to selskaber sammen.

Det drejer sig blandt andet om en faktura for juridisk bistand udstedt af Pinsent Mason til Solo Capital fra marts 2012.

Børsen har talt med den daværende partner hos Pinsent Mason, der var med til at rådgive Sanjay Shahs selskab.

- Min rolle var meget lille. Vi havde andre specialister, herunder eksperter i skattelovgivningen, som jeg mener, udviklede en ret kompliceret skattestruktur.

- Men det var ikke noget, der gav mig grund til bekymring, ud fra det jeg vidste om dem, siger advokaten, der nu arbejder et andet sted og optræder anonymt.

Sanjay Shahs rådgiver, Jack Irvine, bekræfter, at Solo Capital har fået rådgivning af det pågældende firma.

Og han forklarer, at Shahs advokater overvejer, om man skal protestere over Pinsent Masons dobbeltrolle i sagen.

Børsen har uden held forsøgt at få en kommentar fra Pinsent Masons, Skattestyrelsen og fra Kammeradvokaten, der har givet opgaven med at føre udbytteskattesagerne i Storbritannien til det britiske firma.

Danmark forsøger i alt at kradse 12,7 milliarder kroner ind, som efter Skats opfattelse uberettiget er blevet refunderet til udlandet.

De udenlandske selskaber udnyttede en lemfældig kontrol i Skat til at lænse statskassen for milliarder, som aldrig skulle have været udbetalt.

Sanjay Shah mistænktes sammen med to amerikanere for at have produceret stakkevis af falske blanketter om refusion af udbytteskat.

/ritzau/