Statens indkøber i ukendt farvand efter bestikkelsesdom

SKI, der laver indkøbsaftaler for det offentlige, har sat alle indkøb hos bestikkelsesdømte Atea i bero.

Efter at it-selskabet Atea har accepteret en dom og en bøde på ti millioner kroner for at have bestukket offentligt ansatte, har Statens og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, bedt alle sine kunder om ikke at handle med selskabet.

Atea er en storleverandør af it til det offentlige, og sagen er uden sidestykke i nyere danmarkshistorie. Derfor er det også usikkert, hvornår SKI beslutter, om kontrakterne kan genoptages.

- Vi har aldrig prøvet noget lignende. At vi har en leverandør, der er dømt for at yde bestikkelse til nogle i den offentlige sektor, er noget, man ikke har set før.

- Det er meget specielt, og det er også derfor, at vi ikke har sådan et hurtigt fiks.

- Vi har selvfølgelig forberedt os, men det er helt nyt land for os. Der er slet ikke noget paradigme for, hvad man gør. Så vi kommer til at håndtere det godt og ordentligt, men vi ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage.

- Når vi har redegørelsen, går vi i gang med at vurdere den sammen med Moderniseringsstyrelsen og Kammeradvokaten, siger administrerende direktør i SKI Signe Lynggaard Madsen.

Atea er en af de største leverandører til staten og kommunerne, når det kommer til it. Ifølge SKI er Atea med i 10 ud af 17 rammeaftaler på området.

Selskabet, der omsatte for over 6,5 milliarder kroner i Danmark i 2017, hvoraf over halvdelen kommer fra det offentlige, risikerer nu at miste kontrakterne.

Det skal en større undersøgelse af dommen og selskabets ageren foretaget for SKI og Moderniseringsstyrelsen afgøre.

- Vi skal undersøge, om Atea har gjort de fornødne foranstaltninger for at rense sig selv. Vi ved meget om det arbejde, de har lavet, men ikke i forhold til hvordan dommen lyder.

- Og så skal vi kigge på, hvad der står i vores egne kontrakter. Så vi skal gennemgå både udbudsret, kontraktret og det for os meget ubekendte strafferetlige. Det sidste plejer vi ikke at beskæftige os med, siger Signe Lynggaard Madsen.

/ritzau/